أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء زيارته لبولندا، مشيرا إلى أنه قرر البقاء في الولايات المتحدة نظرا لاقتراب الإعصار "دوريان" من سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الخميس: "من المهم جدا أن أكون هنا. ويبدو أن الإعصار قد يكون كبيرا جدا بالفعل".

وأشار ترامب إلى أن نائبه مايك بينس سيتوجه إلى بولندا بدلا عنه، حيث كان من المقرر أن يحضر مراسم إحياء الذكرى الـ 80 لبدء الحرب العالمية الثانية.

وأكد ترامب أنه أجرى حديثا حول هذا الموضوع مع الرئيس البولندي أندجيه دودا، وستتم إعادة جدولة زيارته، ليقوم بها في وقت لاحق.

المصدر: وكالات