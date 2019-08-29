وجهت واشنطن اتهامات جديدة إلى الصين، حيث ادعى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن بكين سرقت التكنولوجيا المستخدمة في طائرات الشبح "إف-35" لتصنيع مقاتلاتها من الجيل الخامس.

وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء خلال زيارته لأوكرانيا: "قلقون من وقوع تكنولوجياتنا العسكرية في أيدي الصين. على سبيل المثال، نرى أن المقاتلة الصينية من الجيل الخامس تبدو مشابهة إلى حد كبير لإف-35، وهي بالفعل إف-35. إنهم في حقيقة الأمر سرقوها ببساطة".

ولم يوضح بولتون ما هي المقاتلة الصينية التي قصدها.

والمقاتلة الوحيدة من الجيل الخامس Chengdu J-20 التي يستخدمها الجيش الصيني منذ مطلع العام 2017، لا تشبه "إف -35" سواء من حيث التصميم أو الخصائص التقنية. والشيء الوحيد الذي يجمع المقاتلتين الأمريكية والصينية هو أنهما صنعتا باستخدام تكنولوجيا "الشبح" (ستيلس).

ربما قصد بولتون مقاتلة Shenyang FC-31 الصينية التي تتبع أيضا للجيل الخامس، وتشبه بالفعل "إف 35" لكن مصيرها لا يزال غامضا. ولم تنتج الصين سوى بضع نسخ تجريبية لها.

وكان بولتون قد اتهم روسيا بممارسة التجسس التكنولوجي، مدعيا أن موسكو تقوم بتطوير أسلحتها الحديثة استنادا إلى "التكنولوجيات الأمريكية المسروقة".

المصدر: وكالات







