أوسيتيا الجنوبية تنذر جورجيا بسبب حاجز شرطة على الحدود

طالبت أوسيتيا الجنوبية، سلطات جورجيا بإزالة موقع للشرطة على الحدود بالقرب من قرية أويستا (تسنيليس).

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وقال إيغور كوتشييف، رئيس وفد أوسيتيا الجنوبية في لجنة "آليات الوقاية من الحوادث والرد عليها": "قطع الجانب الأوسيتي الجنوبي الحوار، لأن الجانب الجورجي لم يتراجع عن موقفه. واشترط وفد أوسيتيا الجنوبية، إلغاء الموقع وسحب الشرطة الجورجية، بحلول الساعة 6 من صباح يوم الجمعة، أو سنتخذ جميع التدابير التي ينص عليها القانون لحماية السكان من التهديدات الناشئة".

ولم يحدد كوتشييف، طبيعة الإجراءات التي ستتخذها بلاده في حال عدم تنفيذ جورجيا للطلب الأوسيتي الجنوبي، وفقط أشار إلى أن اللجنة اجتمعت لبحث مشكلة موقع الشرطة الجورجية المذكور. وقال: "طلبنا الوحيد، كان مغادرة الشرطة الجورجية للمنطقة".

من جانبه يزعم الجانب الجورجي، بأن تعزيز موقع الشرطة بالقرب من قرية تشورتشوان، جرى ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تبليسي.

وقال لاشا دارساليا نائب وزير خارجية جورجيا، للصحفيين بعد اجتماع اللجنة، إن الخارجية الجورجية أبلغت البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تبليسي، بتفاصيل الوضع بالقرب من قرية تشورتشوان، وطلبت منها إبلاغ حكومات بلادها بذلك.

المصدر: إنترفاكس