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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مهمة تعرض لأول مرة عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لـ"حزب الله"

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الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مهمة تعرض لأول مرة عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لـ
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- الجيش الإسرائيلي يكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

- الجيش الاسرائيلي: مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية.

الجيش الاسرائيلي: المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاء لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت

يتبع...

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