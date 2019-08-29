الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مهمة تعرض لأول مرة عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لـ"حزب الله"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbue
DECLASSIFIED: These are the senior Iranian commanders running Hezbollah's precision missile project in Lebanon. pic.twitter.com/4bw24MBoco— Israel Defense Forces (@IDF) 29 августа 2019 г.
- الجيش الإسرائيلي يكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان
- الجيش الاسرائيلي: مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية.
الجيش الاسرائيلي: المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاء لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت
يتبع...
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)