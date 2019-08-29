DECLASSIFIED: These are the senior Iranian commanders running Hezbollah's precision missile project in Lebanon. pic.twitter.com/4bw24MBoco — Israel Defense Forces (@IDF) 29 августа 2019 г.

- الجيش الإسرائيلي يكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف على رأس مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان

- الجيش الاسرائيلي: مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية.

الجيش الاسرائيلي: المواقع المدنية اللبنانية أصبحت غطاء لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت

يتبع...