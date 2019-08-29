ظريف: على واشنطن شراء تذكرة العودة للغرفة

اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أنه يجب على الولايات المتحدة وقف ممارسة "الإرهاب الاقتصادي"، والعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي إذا كانت ترغب في الواقع بالتفاوض مع طهران.

وذكر ظريف أثناء منتدى "الأمن الجماعي في العالم الإسلامي" بكوالالمبور الماليزية اليوم الخميس، أن رفع العقوبات الأمريكية قد يساعد في إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي من جانب واحد.

وأشار إلى أن لدى طهران الحق في تقليص التزاماتها ضمن الصفقة بعد انسحاب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع العودة إلى مسؤولياتها في حال عودة واشنطن إلى تطبيق التزاماتها واستئنافها الحوار مع طهران.

وتابع: "نستعد للخروج من الاتفاق لأنه ليس لدينا شيء سنخسره".

وأعرب عن ثقة إيران بأن السبيل الوحيد لتفادي "الهولوكوست النووي" في العالم هو تدمير الأسلحة النووية بأكملها.

وفي ما يتعلق بإمكانية بدء التفاوض مع الولايات المتحدة: "هم منخرطون في الإرهاب الاقتصادي، والمبدأ الأساسي للعالم المتحضر هو عدم التفاوض مع الإرهابيين. وإذا كانوا يرغبون التفاوض فعليهم التخلي عن الإرهاب الاقتصادي. لا يمكن لنا التواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تتوقف عن فرض الحرب وممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني".

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المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويترز"