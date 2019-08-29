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تقرير عن الجيش الألماني: الطائرات لا تطير والدبابات لا تسير

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تقرير عن الجيش الألماني: الطائرات لا تطير والدبابات لا تسير
Reuters
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كشفت صحيفة "دي فيلت" أن الجيش الألماني يواجه مشكلة تتمثل في نقص الضروريات الأساسية الأولية وخاصة الأحذية العسكرية.

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ولفت صاحب التقرير إلى أن حالة المعدات العسكرية في الجيش الألماني سيئة، واصفا مثل هذا الاستعداد للدفاع بالمشروط، وذهب إلى أن "الطائرات لا تطير، والدبابات لا تسير، والمدافع لا تطلق النار".

واشتكت الصحيفة من تأخر الإمدادات في الجيش الألماني، مشيرة إلى أن الجنود في العادة يستلمون زوجين من الأحذية الثقيلة وزوجا من الأحذية الخفيفة، لكنهم لم يمنحوا إلا زوجا واحدا من الأحذية الثقيلة، حيث خصص 160 ألف حذاء لجيش يبلغ تعداده 183 ألفا، في حين أمنت احتياجات 31 ألف عسكري فقط من الأحذية الخفيفة.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين، طلبت العام الماضي 25 مليار يورو إضافية للجيش، مشيرة إلى أن القوات المسلحة ستطالب بهذا المبلغ على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويعاني الجيش الألماني في الوقت الحالي صعوبات عويصة، يظهر ذلك من شكوى الطيارين من انخفاض مستوى التدريبات على الطيران، علاوة على انخفاض تمويل الأسطول، وتعليق استعمال مروحيات "تيغر" القتالية.

المصدر: "إزفيستيا"

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