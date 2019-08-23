وسائل إعلام: الاقتصاد الألماني سيواجه ركودا

أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية بأن وثائق مكتب المستشارة الألمانية تشير إلى أن الاقتصادي الألماني سيواجه ركودا في الربع الثالث من العام الحالي.

وحسب الوثيقة، فإنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض للناتج الإجمالي المحلي، ما سيؤدي إلى الركود.

وشهد الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام الحالي وتراجعا نسبته 0.1% في الربع الثاني منه.

ومع نهاية العام، تتوقع السلطات الألمانية نموا صغيرا للاقتصاد. وتشير الوثائق إلى أنه "لا يتوقع أن تكون هناك أزمة اقتصادية صعبة، إن لم تشتد الخلافات حول التجارة، وإن لم يمر (بريكست) من دون اتفاق".

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني هو الاقتصاد الرابع عالميا وأكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يشكل الناتج المحلي الإجمالي الألماني 20% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي