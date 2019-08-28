التقى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، بمسؤولين كبار في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحث معهم عزل نتنياهو عن قيادة الحزب.

وأكد ليبرمان أنه التقى وراء الأبواب المغلقة، اليوم الأربعاء، عددا من أعضاء الكنيست عن حزب "الليكود" ورؤساء بلديات، وأعضاء في اللجنة المركزية للحزب.

وبحث ليبرمان معهم عزل نتنياهو من قيادة الحزب إن لم يتمكن من تشكيل كتلة من 61 عضوا في الكنيست (الأغلبية البسيطة)، عقب الانتخابات التشريعية التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل.

وقال ليبرمان: "حسب تقييمهم، فإن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الليكود يصلون من أجل عدم حصول نتنياهو على 61 مقعدا".

وأضاف: "سيحين الوقت لتغيير مرشح الليكود لتشكيل الائتلاف (الحاكم)".

يذكر أن حزب ليبرمان "إسرائيل بيتنا" المحسوب على يمين الوسط، كان شريكا لـ "الليكود" في الحكومة الائتلافية خلال الفترة 2009 – 2013، ومرة أخرى منذ عام 2016 حتى انسحابه منها واستقالة ليبرمان من منصب وزير الدفاع في نوفمبر 2018.

المصدر: يديعوت أحرونوت