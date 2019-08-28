واشنطن تدرج 5 أشخاص و5 شركات في قوائمها السوداء بتهمة التواطؤ مع عسكريين إيرانيين

أدرجت الولايات المتحدة 5 مواطنين إيرانيين و5 شركات في قوائمها السوداء، بتهمة تورطهم في تزويد العسكريين الإيرانيين بتقنيات ومواد قد تستخدمها طهران لتطوير أسلحة الدمار الشامل.

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وجاء في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن "الإجراءات اليوم.. تستهدف شبكتين متصلتين بالنظام الإيراني.. بسبب مشاركة (الأشخاص والشركات المستهدفين) في أعمال خفية على إنجاز مشتريات لصالح مؤسسات عسكرية إيرانية عديدة".

وبحسب السلطات الأمريكية، فقد كان الأشخاص والشركات المذكورة يشترون معدات حربية أمريكية من أجل توريدها لإيران، باستخدام شركات كواجهة، إضافة إلى قيامهم بتوريد منتجات مصنوعة من سبائك الألومنيوم لمنظمات عسكرية إيرانية، أدرجت سابقا في قوائم سوداء وطنية لدول عدة للاشتباه بضلوعها في نشاطات متعلقة بانتشار الأسلحة الصاروخية والنووية، وفقا للبيان.

وذكرت الوزارة أن 4 من الشركات المستهدفة تقع مقارها في إيران، فيما تتخذ الخامسة هونغ كونغ مقرا لها.

المصدر: نوفوستي