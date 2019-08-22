أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن عقوبات بلاده على إيران ستنجح تماما وتحقق نتائج كما حدث مع "حزب الله" اللبناني.

وأضاف بومبيو، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن إكزامينر" الأمريكية، أن "واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأمريكيين وأرواحهم للخطر في أي مكان في العالم".

وأشار إلى ناقلة النفط "غريس 1"، موضحا أنها "مثال على الجهود الأمريكية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، إلى جانب مجموعة من العقوبات التي من شأنها حرمان المرشد الإيراني علي خامنئي من الأموال التي تستخدم في ترويع العالم".

وتابع بومبيو قائلا: "لقد كنا فعالين إلى حد كبير في ذلك، ويمكننا أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي إن "العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولي والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات في أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرعها في المنطقة"، مجددا تأكيده أن بلاده "لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن يرى الإيرانيون أن "أفضل ما يمكن أن يفعلوه من أجل أمن الشعب الإيراني وازدهاره هو كبح جماح هذا النظام الإرهابي".

وبيّن أن "النظام الحاكم في إيران ملتزم بالإرهاب، وهو بالنسبة للنظام إيديولوجيا متأصلة بعمق في ثقافته"، كما أعرب عن أمله في أن "يتوصل الشعب الإيراني إلى طريقة لحمل القيادة في طهران على تغيير سلوكها".

المصدر: washingtonexaminer