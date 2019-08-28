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روحاني: لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم

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روحاني: لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال الرئیس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء إنه لا يمكن أن تعزل طهران نفسها عن العالم، مؤكدا على ضرورة التحدث والتعاون مع دول العالم.

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وأضاف روحاني: "العلاقات مع الخارج تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران، ونحن نستمد قوتنا من الداخل، لكن علاقاتنا مع الدول الخارجية مهم ... لا يمكننا عزل أنفسنا عن العالم، وينبغي التحدث والتعاون مع دول العالم".

ولفت روحاني إلى ضرورة "استغلال قدرات الدول الصديقة والتعاون مع العالم لأجل حل المشكلات التي تعاني منها إيران".

وتأتي تصريحات روحاني بعد الاتهامات التي وجهها له ثمانون نائبا في البرلمان الإيراني أمس الثلاثاء بمخالفة مواقف المرشد الأعلى، علي خامنئي، والسعي لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن روحاني تطرق في تصريحاته مؤخرا إلى موضوع التفاوض مع الخارج، منوها بأنه لن يمتنع عن عقد لقاء مع أي شخصية في حال كان ذلك لصالح البلاد.

المصدر: RT

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