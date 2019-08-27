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إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا

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إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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نشر الجيش الإسرائيلي تقريرا عن الجنرال الإيراني الذي يقول الجيش إنه كان يشرف على التخطيط لاستهداف إسرائيل بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي السورية.

وقال التقرير إن الجنرال جواد غفاري، الذي يعمل تحت القيادة المباشرة لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو المسؤول عن "التخطيط لعملية الطائرات المسيرة التخريبية".

إسرائيل تكشف عن الشخصية الإيرانية التي استهدفتها في سوريا

وأشير في التقرير الإسرائيلي إلى أن غفاري يعتبر من كبار مسؤولي "فيلق القدس- القوة السرية" في الحرس الثوري الإيراني الناشط في أنحاء العالم.

وأضاف أن غفاري يعمل كقائد القوات الإيرانية في سوريا، حيث يقود جهود التموضع الإيرانية فيها.

وحسب التقرير، يعمل تحت قيادة غفاري عشرات الآلاف من النشطاء الشيعة من جنسيات مختلفة ويعملون في دمشق وحلب وشرق سوريا. وقام غفاري بتجنيد النشطاء لتنفيذ عملية إطلاق الطائرات المسيرة وحرص على تأهيلهم وأشرف على التخطيط لتنفيذ العملية.

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وقال التقرير إن الناشطين ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب، تلقيا تدريبات في مجال استخدام طائرات مسيرة في إيران وحاولا إطلاق طائرات من هذا النوع انطلاقا من منطقة عرنة، يوم الخميس الماضي، حيث تم استهدافهما في طريقهما لمحاولة تنفيذ محاولة أخرى.

وكانت إسرائيل قد شددت الإجراءات الأمنية في شمال البلاد، وتم وضع القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في حالة تأهب، وذلك بعد أن نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على ما قيل إنه "خلية تابعة لفيلق القدس في سوريا، خططت لشن هجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل".

المصدر: RT

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