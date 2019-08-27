ترامب: لا وجود لبق الفراش في فنادقي!

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن يكون مجمعه Doral National التابع له في مدينة ميامي، الذي اختاره ترامب لاستضافة القمة القادمة لمجموعة G7، قد غزته حرشات بق الفراش.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر: "لا وجود لبق الفراش في Doral، الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون هم الذين أشاعوا هذه الشائعة الكاذبة القبيحة، بعد أن سمعوا أن مجمع Doral National MIAMI الذي يقع في المكان الأمثل، ينظر إليه كمكان لعقد قمة G7 القادمة. أمر غير لطيف!".

No bedbugs at Doral. The Radical Left Democrats, upon hearing that the perfectly located (for the next G-7) Doral National MIAMI was under consideration for the next G-7, spread that false and nasty rumor. Not nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٧ أغسطس ٢٠١٩

وتأتي تصريحات ترامب بعد انتشار هاشتاغ #TrumBedBugs (بق فراش ترامب) على موقع "تويتر"، بعد إعلان ترامب عن إمكانية عقد القمة القادمة لـ "مجموعة السبع" في منتجعه الخاص.

ويعيد الهاشتاغ المذكور إلى الذاكرة مقالة نشرتها، في العام الماضي، صحيفة Miami Herald، جاء فيها أن منتجع Doral اضطر، في العام 2017، قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، للتعامل مع شكوى تقدم بها أحد النزلاء من وجود بق الفراش في غرفته.

المصدر: RT + نوفوستي