بدء المباحثات بين بوتين وأردوغان في موسكو

انطلقت اليوم الثلاثاء المباحثات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش فعاليات معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء.

وفي مداخلة صحفية مع أردوغان قبيل بدء المحادثات، أعرب بوتين عن ارتياحه بوجود إمكانية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما، بما في ذلك حول "قضايا سياسية إقليمية تحمل طابعا حساسا".

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان عددا من الملفات الحيوية، من بينها التطورات الأخيرة في شمال وشرق سوريا إضافة إلى التعاون في القطاع التقني العسكري.

المصدر: وكالات