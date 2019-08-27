بولتون يزور أوكرانيا وبيلاروس

يزور جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا على أن يتوجه الخميس إلى بيلاروس (بيلاروسيا).

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وذكرت السفارة الأمريكية في أوكرانيا أن بولتون توجه إلى كييف اليوم في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي بارز إلى أوكرانيا منذ انتخاب الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت السفارة الأمريكية في كييف على "تويتر": "السفير بولتون موجود هنا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومسارها الأوروبي الأطلسي"، وأضافت أن "بولتون يتطلع إلى لقاءات مثمرة مع المسؤولين الأوكرانيين".

وبعد العاصمة الأوكرانية كييف، من المنتظر أن يتوجه بولتون إلى العاصمة البيلاروسية، مينسك، حيث سيلتقي بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة البيلاروسية اليوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب الرئاسي أن الاجتماع سيعقد في موعد لا يتجاوز يوم الخميس، ولم يتم الانتهاء حتى الساعة من تحديد توقيت وشكل الاجتماع.

المصدر: "رويترز"