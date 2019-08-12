بولتون: البريطانيون أكدوا استعدادهم للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، أن المسؤولين البريطانيين الذين التقاهم في لندن، أكدوا له استعدادهم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.

وأوضح بولتون للصحفيين في ختام مباحثاته مع المسؤولين البريطانيين، أنهم "يعتقدون أن الشعب البريطاني قال كلمته بهذا الشأن وهم يعتزمون تحقيق ذلك. ولا يمكن أن يكون هناك أي خطأ في هذا الصدد".

وأضاف بولتون أنه أبلغ المسؤولين البريطانيين أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ترغب في أن تساعد بريطانيا في ما يخص "بريكست"، وأكد لهم اهتمام ترامب بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين واشنطن ولندن.

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وجدد بولتون التأكيد على أن ترامب يريد رؤية انسحاب ناجح لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أن المفاوضين من البلدين سيحددون على الأرجح القطاعات التي يمكن تحقيق التقدم بشأنها أثناء مناقشة الصفقة التجارية، مؤكدا أن الجانب الأمريكي "على استعداد للتقدم بالسرعة التي ستكون مناسبة للبريطانيين".

وأعرب بولتون عن ثقته بأن صفقة تجارية مع بريطانيا ستحظى بتأييد أغلبية ساحقة في الكونغرس من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي).

يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعربت مرارا عن تأييدها لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وأكدت سعيها لعقد صفقة حول التجارة مع بريطانيا.

المصدر: رويترز