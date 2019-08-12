أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن الأخير، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن الاثنين بحثا قضية "بريكست"، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتجارة والاقتصاد.

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وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن جونسون وترامب تحدثا حول القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية، فيما قدم رئيس الوزراء البريطاني آخر تطورات ملف "بريكست" للرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، المسؤولين البريطانيين، أن الرئيس ترامب يريد خروجا بريطانيا ناجحا من الاتحاد الأوروبي، ستسانده واشنطن باتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وبينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، في أكبر تحول سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن تصبح لندن أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة.

ويسعى بولتون، الذي يزور لندن لمدة يومين لإجراء محادثات مع المسؤولين البريطانيين، لتحسين العلاقات مع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد توتر في بعض الأحيان بين ترامب ورئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.

وتتمثل الرسالة الرئيسية التي يحملها بولتون في أن الولايات المتحدة ستساعد في تخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد، من خلال اتفاقية للتجارة الحرة يجري التفاوض بشأنها بين الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتيزر، ونظيرته البريطانية ليز تروس.

كما يعتزم بولتون خلال اجتماعاته مع المسؤولين البريطانيين أن يحثهم على مواءمة السياسة البريطانية بشأن إيران بصورة أكبر مع سياسات واشنطن التي تتخذ نهجا متشددا حيال طهران.

المصدر: رويترز