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مشهد مروع للحظة انهيار جسر مدينة "ترمة" التركية

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مشهد مروع للحظة انهيار جسر مدينة
انهيار جسر "ترمة" التركية
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انهار جسر في مدينة "ترمة" التركية بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود.

وأدى ذلك لسقوط شخصين في النهر كانا بصدد المرور من الجسر لحظة انهيار جزء منه، بسبب السيول القوية، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.

واجتاحت مؤخرا الفيضانات عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة اسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة، ما تسبب باحتجاز عدة مواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، ووقوع خسائر مادية في بعض المحلات التجارية في المدينة.

المصدر: وكالات

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