زعيمة هونغ كونغ تقرع نواقيس الخطر

قالت، كاري لام، رئيسة السلطة المحلية في هونغ كونغ، إن ازدياد العنف في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعصف بهذا المركز المالي الآسيوي منذ 3 أشهر، أصبح أكثر خطورة.

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وأضافت المسؤولة الصينية لام، اليوم الثلاثاء، أنها واثقة من قدرة حكومة المدينة على معالجة الاضطرابات، مشيرة إلى أنها لن تفقد الأمل في فرص بناء منصة للحوار.

لكنها نوهت إلى أن الوقت غير موات لفتح تحقيق مستقل في الأزمة، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وقالت الحكومة أمس الاثنين إن العنف يدفع هونغ كونغ إلى شفا خطر كبير، بعد اشتباكات مطلع الأسبوع التي شهدت أول واقعة إطلاق نار وإلقاء القبض على 86 شخصا، بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

وتصاعدت الاحتجاجات في شهر يونيو الماضي بسبب مشروع قانون، معلق حاليا، كان في حال اعتماده سيسمح بتسليم مطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني لمحاكمتهم هناك.

وتطورت المظاهرات على مدار 12 أسبوعا متتاليا لتتحول إلى مطالبات واسعة النطاق بتوفير المزيد من الديمقراطية في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان" وهو الترتيب الذي كفل قدرا كبيرا من الحكم الذاتي لهونغ كونغ منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وكانت هذه أول تصريحات علنية لزعيمة هونغ كونغ منذ تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الأحد عندما استخدمت الشرطة مدفعا للمياه وأطلقت قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وبالقنابل الحارقة.

وتشهد المدينة الخاضعة للحكم الصيني أكبر أزمة سياسية منذ عودتها للصين. وأطلقت سلطات الحزب الشيوعي تحذيرا واضحا بأنه من الممكن استخدام القوة لوقف العنف هناك.

المصدر: رويترز