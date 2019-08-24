 
مباشر
عاجل
4 قتلى مدنيين نتيجة قصف على منطقة الكريمية جنوب العاصمة الليبية طرابلس

الشرطة في هونغ كونغ تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين

أخبار العالم

الشرطة في هونغ كونغ تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين
Reuters TYRONE SIU
الاحتجاجات الجماهيرية في هونغ كونغ، 24 أغسطس 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mazz

أفاد تلفزيون هونغ كونغ بأن الشرطة استخدمت، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المتشددين، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.

إقرأ المزيد
مئات الآلاف يواصلون الاحتجاج في هونغ كونغ
مئات الآلاف يواصلون الاحتجاج في هونغ كونغ

واحتشد آلاف من النشطاء المعارضين في منطقة كفون تون في الجزء البري من المدينة. وخرج عدد من المحتجين خارج حدود المسيرة المتفق عليها مع السلطات، وبدؤوا قطع الحركة في الشوارع المحيطة وبناء الحواجز. وقذف أحدهم زجاجة حارقة نحو رجل شرطة، الأمر الذي دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والأساليب الأخرى لتفريق المتظاهرين.

ولا يزال مئات المحتجين وهم يرتدون الخوذات الواقية وأقنعة الغاز، حتى كتابة الخبر يقطعون الحركة في حي كوولون باي.

وأدت احتجاجات اليوم إلى إغلاق 4 محطات لمترو الأنفاق في منطقة إجراء الاحتجاجات.

وانطلقت الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين بسبب مشروع القانون الهادف إلى تنظيم عملية تسليم المشتبه بهم من هونغ كونغ إلى الجزء الرئيسي من الصين لمحاكمتهم بتهمة انتهاك القوانين الصينية. وتحت ضغط الجمهور قررت رئيسة الإدارة المحلية لهونغ كونغ، كيري لام، سحب مشروع القانون، لكن ذلك لم يوقف موجة الاحتجاجات.

ويقدم المحتجون اليوم 5 مطالب رئيسية، هي السحب الكامل للقانون حول التسليم، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال الشرطة أثناء الاحتجاجات، وإطلاق سراح كل المحتجزين من جراء المظاهرات والتخلي عن اعتبارها "أعمال شغب جماعية"، وكذلك إجراء الانتخابات الديمقراطية المباشرة في هونغ كونغ.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نقطة المراقبة التركية بإدلب.. كيف حاصرتها قوات الجيش السوري؟