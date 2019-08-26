"طالبان": الولايات المتحدة وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وتوقيع اتفاق مع واشنطن بات وشيكا

قالت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الاثنين، إنها على وشك توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ "طالبان" سهيل شاهين، إن "واشنطن وافقت على سحب قواتها من أفغانستان وحل القضية الأفغانية سلميا"، وهو الشرط الذي كانت "طالبان" تضعه من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية.

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ولم يكشف شاهين عن تفاصيل بشأن جدول زمني محدد لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، كما لم يتسن الحصول على تعقيب حول الموضوع من الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عما إن كانت "طالبان" ستجلس مع الحكومة الأفغانية بمجرد اكتمال محادثات السلام مع المسؤولين الأمريكيين، صرح شاهين: "بالطبع سنتحدث مع جميع الأطراف الأفغانية، ويشمل ذلك أيضا الإدارة الأفغانية، لكنها ستكون طرفا وليس بصفتها حكومة".

وأضاف: "بالطبع، نريد حكومة إسلامية في أفغانستان يشارك فيها جميع الأفغان، من جميع الأعراق، من جميع مناحي الحياة، وجميع الفئات، لذا ستكون حكومة إسلامية قوية للغاية".

والخميس، استأنفت الجولة التاسعة من محادثات الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة، ضمن مساعي إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان.

وتجري "طالبان" محادثات سلام مع الولايات المتحدة منذ عام تقريبا، لكنها ترفض الاعتراف بالحكومة الأفغانية أو التفاوض معها. لكن "طالبان" قالت إنها ستدعو جميع الجماعات الأفغانية الأخرى إلى أن تصبح جزءا من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع واشنطن.

المصدر: وكالات