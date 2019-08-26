نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، صحة تقرير لوكالة "رويترز" حول أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للحكومة الأفغانية في إطار الاتفاق مع حركة "طالبان".

وكتب زلماي خليل زاد في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "تقريرا لرويترز منقولا عن قياديين في طالبان لم يذكر اسميهما، يدعي بأننا سننهي دعم القوات الأفغانية في إطار أي اتفاق. وهذا غير صحيح!".

No one should be intimidated or fooled by propoganda! Let me be clear: We will defend Afghan forces now and after any agreement w/ the Talibs. All sides agree Afghanistan’s future will be determined in intra-Afghan negotiations. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 26 августа 2019 г.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "لا ينبغي أن يخاف أحد أو ينخدع بالدعاية الإعلامية! وأود أن أكون واضحا: نحن سندافع عن القوات الأفغانية الآن وبعد أي اتفاق مع طالبان. وتتفق جميع الأطراف على أن مستقبل أفغانستان سيحسم خلال مفاوضات أفغانية – أفغانية".

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وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في "طالبان" قوله، إن الاتفاق بين الحركة والولايات المتحدة لن يعني وقف قتال "طالبان" ضد الحكومة الأفغانية، وأن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للقوات الحكومية الأفغانية في إطار الاتفاق مع الحركة، الذي لا يزال يناقش خلال المفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT + رويترز