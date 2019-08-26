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خليل زاد ينفي صحة تقرير حول وقف واشنطن دعمها للحكومة الأفغانية

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خليل زاد ينفي صحة تقرير حول وقف واشنطن دعمها للحكومة الأفغانية
Reuters OMAR SOBHANI
المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد
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نفى المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، صحة تقرير لوكالة "رويترز" حول أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للحكومة الأفغانية في إطار الاتفاق مع حركة "طالبان".

وكتب زلماي خليل زاد في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين، أن "تقريرا لرويترز منقولا عن قياديين في طالبان لم يذكر اسميهما، يدعي بأننا سننهي دعم القوات الأفغانية في إطار أي اتفاق. وهذا غير صحيح!".

وأضاف المبعوث الأمريكي: "لا ينبغي أن يخاف أحد أو ينخدع بالدعاية الإعلامية! وأود أن أكون واضحا: نحن سندافع عن القوات الأفغانية الآن وبعد أي اتفاق مع طالبان. وتتفق جميع الأطراف على أن مستقبل أفغانستان سيحسم خلال مفاوضات أفغانية – أفغانية".

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وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في "طالبان" قوله، إن الاتفاق بين الحركة والولايات المتحدة لن يعني وقف قتال "طالبان" ضد الحكومة الأفغانية، وأن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للقوات الحكومية الأفغانية في إطار الاتفاق مع الحركة، الذي لا يزال يناقش خلال المفاوضات بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: RT + رويترز

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