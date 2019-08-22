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جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الخطط الأمريكية لتطوير الصواريخ

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن و"طالبان" في الدوحة

أخبار العالم

انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن و
Reuters HANDOUT
صورة من الأرشيف
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انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الجولة التاسعة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن "الاجتماع الحاسم للاتفاق على التفاصيل الصغيرة قد بدأ".

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ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، الذي يترأس الوفد الأمريكي للمفاوضات، إلى العاصمة الأفغانية كابل في أعقاب المفاوضات في الدوحة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، إن "خليل زاد سيطلع القيادة الأفغانية على اتفاق السلام، ثم سيتم العمل على إعلان نهاية الحرب في أفغانستان".

وتتمحور المفاوضات في الدوحة حول 4 نقاط رئيسية، هي ضمانات من قبل حركة "طالبان" بأنها لن تسمح للمسلحين الأجانب باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات ضد دول مجاورة، والانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان والحوار الأفغاني – الأفغاني ووقف دائم لإطلاق النار.

المصدر: رويترز

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