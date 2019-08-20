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مبعوث أمريكي يتوجه إلى الدوحة وكابل لبحث عملية السلام الأفغانية

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مبعوث أمريكي يتوجه إلى الدوحة وكابل لبحث عملية السلام الأفغانية
Reuters OMAR SOBHANI
المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى قطر وأفغانستان، لمواصلة بحث عملية السلام الأفغانية مع "طالبان" والحكومة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبعوث "سيواصل في الدوحة المفاوضات مع (طالبان) في إطار الجهود لتسهيل عملية السلام لإنهاء النزاع في أفغانستان".

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وتابعت: "وفي كابل، سيجري المبعوث مشاورات مع قيادة الحكومة الأفغانية حول عملية السلام وسيشجع على التحضيرات الشاملة لمفاوضات أفغانية – أفغانية".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد قد أجرى عدة جولات من المفاوضات مع ممثلي حركة "طالبان" الأفغانية، بحث خلالها انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وقطع الحركة صلاتها بالإرهاب والانضمام إلى مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتوصل إلى بعض الاتفاقات المبدئية.

المصدر: رويترز

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