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بينس يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وأن واشنطن في عهد ترامب ستقف دائما إلى جانبها

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بينس يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وأن واشنطن في عهد ترامب ستقف دائما إلى جانبها
Reuters LEAH MILLIS
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس
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قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، إنه اتصل هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأكد دعم الولايات المتحدة لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكتب بينس في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين: "أجريت لدي محادثة رائعة مع رئيس الوزراء نتنياهو هذا الصباح. وتدعم الولايات المتحدة بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أخطار وشيكة الوقوع".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن "أمريكا ستقف دائما إلى جانب إسرائيل أثناء حكم الرئيس دونالد ترامب!".

ويأتي ذلك عقب استهداف إسرائيل لموقع تابع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" القيادة العامة في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية. وقبل ذلك سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث معقل "حزب الله".

المصدر: RT

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