ترامب: لا توافق حتى الآن بشأن مصير مسلحي "داعش" المحتجزين في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل دولي بشأن مصير مسلحي تنظيم "داعش" المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن.

وأشار ترامب اليوم الاثنين، أثناء لقائه مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في بياريتز الفرنسية على هامش قمة (G7)، إلى أنه بحث هذا الموضوع في اجتماعاته مع زعماء الدول السبع.

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وشدد ترامب على أنه من غير العادل أن تدفع الولايات المتحدة وحدها أموالها لمواصلة احتجاز عناصر"داعش"، وبينهم مئات الأجانب، في معتقلات "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن كثيرين من هؤلاء يحملون الجنسية الأوروبية، بما فيها الألمانية، وتتطلع واشنطن إلى إقناع دول القارة العجوز باستعادتهم.

من جانبها، لفتت ميركل إلى أن بلادها سبق أن استقبلت عددا من عوائل "داعش" الألمان، مبدية التزام برلين بحل هذه القضية.

وسبق أن هدد ترامب الدول الأوروبية بإطلاق سراح عناصر "داعش" المعتقلين في حال لم تتحمل مسؤوليتها في تقرير مصيرهم.

المصدر: أسوشيتد برس