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المفوضية الأوروبية: على بريطانيا الالتزام بتعهداتها حتى في حال الخروج دون اتفاق

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المفوضية الأوروبية: على بريطانيا الالتزام بتعهداتها حتى في حال الخروج دون اتفاق
Gettyimages.ru / NurPhoto
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أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه على بريطانيا الوفاء بتعهداتها المالية حتى ولو خرجت من التكتل دون اتفاق.

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وشددت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، مينا أندريفا، على أن الالتزامات التي قطعها الاتحاد، بدوله الـ 28 على نفسه، يجب أن تنفذ من قبل الجميع دون استثناء.

وأضافت أن الاتحاد يتوقع من بريطانيا أن تستمر في احترام هذه التعهدات حتى عندما تصبح خارج التكتل.

وسبق للأوروبيين أن كرروا أن وفاء بريطانيا بتعهداتها المالية يعتبر شرطا أساسيا للبدء في مفاوضات تحديد العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن، بعد أن تصبح الأخيرة خارج التكتل الموحد.

وحول ما تم تداوله من رغبة الساسة البريطانيين بخفض المبلغ المتوجب دفعه لبروكسل بعد "بريكست"، أكدت أندريفا أن الموضوع لم يبحث رسميا، وأنه لا يمكن التكهن بإجراءات قضائية مستقبلية في حال حدوث مثل هذا السيناريو.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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