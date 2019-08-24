بريطانيا تريد إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بـ"شروط مناسبة"

قالت متحدثة بريطانية قبل اجتماع بين رئيس الوزراء، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن لندن تريد التوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن بسرعة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المتحدثة، يوم الجمعة، أن "الشروط يجب أن تكون مناسبة للجانبين".

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وتوجه جونسون الذي لم يمر سوى شهر على توليه منصبه، إلى منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي، اليوم السبت، لحضور اجتماع قمة مجموعة السبع، حيث سيتم رصد كل تحركاته لمعرفة كيف سيوفق وضع بريطانيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر 2019.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب سابقا عن استعداد بلاده للتفاوض على اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا، التي توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

كما وجه ترامب انتقادات العام الماضي، لنهج رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرها حينها من أن خطتها قد تمنع عقد اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى (G7) يجتمعون اليوم بمدينة بياريتس الفرنسية، لمناقشة عدة قضايا، منها مكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية وحل المشاكل السياسية.

وتعد قمة (G7) اجتماعا سنويا يحضره زعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد تشكلت عام 1975، بينما انضمت كندا إلى المجموعة التي كانت متكونة من ست دول، هي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1976، لتكتمل بذلك قائمة الدول السبع.

المصدر: رويترز