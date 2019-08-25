هدد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، باستهداف كل دولة تسمح لإيران باستخدام أراضيها لشن هجمات على إسرائيل، قائلا إنها ستتحمل النتائج.

وصرح نتنياهو خلال قيامه بجولة أمنية في شمال البلاد بأنه وبجهود معقدة اكتشفوا أن "فيلق القدس" الإيراني أرسل وحدة خاصة إلى سوريا من أجل قتل إسرائيليين في الجولان وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة.

وأضاف أن الوصول إلى تلك المعلومات تم إثر نشاط عملياتي واستخباراتي نموذجي قام به جيش الدفاع وأحبط عمليات خطيرة.

وتابع رئيس الوزراء قائلا إن ما كشفت عنه تل أبيب كان مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل طهران.

وشدد في تصريحاته على أن إسرائيل لن تقبل بهجمات عليها من أي دولة في هذه المنطقة مهما كانت.

وأفاد بنيامين نتنياهو بأنه من الآن فصاعدا سيكشف النقاب عن كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمة إسرائيل وكل محاولة إيرانية للاختباء وراء ذرائع مختلفة.

جدير بالذكر أنه وخلال جولته الأمنية وعقد جلسة لتقييم الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وقادة كبار آخرين، قال نتنياهو: "من يأتي إلى قتلك اقتله أولا".

المصدر: RT