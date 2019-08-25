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ترامب: العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة G7

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ترامب: العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة G7
Reuters ANF/awi
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، من عدمها، مؤكدا أن عودة موسكو للمجموعة سيكون "أمرا مفيدا".

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وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد أن روسيا لا تعتبر عودتها إلى مجموعة "الثماني الكبار" غاية بحد ذاتها، مشيرا إلى وجود صيغ أخرى تتيح حل مسائل كثيرة بفعالية أكبر.

من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يعتبر أي اتصالات مع دول G7 مفيدة، ولم يستبعد استئناف عمل G8.

يذكر أن مشاركة روسيا في المجموعة توقفت في عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا في شهر مارس من العام نفسه، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت بسببه فرض عقوبات على روسيا.

المصدر: وكالات

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