ترامب: بوتين على الأرجح سيدعى للمشاركة في القمة المقبلة لـ"G7"

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن "من الأرجح جدا" أنه سيدعو نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للمشاركة في اللقاء المقبل لمجموعة السبع الكبار "G7" كضيف.

من جانبها نقلت وكالة "رويترز" عن تصريح لترامب أن زعماء بلدان مجموعة "G7" ناقشوا موضوع عودة روسيا غير أن الرئيس ترامب أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت موسكو ستعود إلى مجموعة السبع.

ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سابقا على اقتراح نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لدعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي ستجري في الولايات المتحدة عام 2020.

من جانبه اعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تعتبر كل الاتصالات مع بلدان مجموعة "G7" مفيدة ولا تستبعد استئناف عمل مجموعة "G8".

المصدر: نوفوستي