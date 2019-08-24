فيلم هندي أحداثه حقيقية بطله "الطيار الذي أسرته باكستان"

ينوي "بوليوود" إنتاج فيلم يروي "القصة الحقيقية" للتصعيد الذي وقع بين الهند وباكستان، في فبراير الماضي، عقب تفجير انتحاري قتل 40 عنصر أمن هنديا في إقليم كشمير المتنازع عليه.

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وذكر المنتج والممثل السينمائي الهندي، فيفيك أوبروي، في تصريح صحفي، أن الفيلم الروائي "مبني على أحداث حقيقية" ستروي على وجه الخصوص قصة الطيار العسكري الهندي المقدم، أبهينندان فرتهاما، الذي أسقطت طائرته في اشتباك جوي بين طرفي النزاع، وأسره الجانب الباكستاني، ثم سلمته إسلام آباد إلى نيودلهي كبادرة حسن نية.

وقال أوبروي إن فيلما كهذا يمثل أداة قوية لـ "إبراز إنجازات الضباط البواسل، الذين عبروا خطوط العدو وفعلوا ما يجعل كل هندي فخورا".

يذكر أن سلاح الجو الهندي نفذ بعد التفجير وقبل الاشتباك الجوي، غارات على باكستان، أعلن أنها استهدفت معسكرا لتنظيم "جيش محمد" المسؤول عن التفجير.

وقالت نيودلهي حينئذ إن تلك الغارات قتلت "أعدادا كبيرة من الإرهابيين"، غير أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، كذب هذه التصريحات.

وسبق أن لعب منتج الفيلم المقبل دورا رئيسا في فيلم وطني آخر يجسد السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

المصدر: غارديان