جزر الكناري تحترق!

أعلنت سلطات جزر الكناري، اليوم الجمعة، أعلى مستوى من خطر اندلاع الحرائق الطبيعية في 5 جزر لهذا الأرخبيل.

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وجاء في بيان صدر عن الحكومة ونشر على موقعها الرسمي: "تعلن حكومة جزر الكناري ابتداء من الساعة 08:00 (بالتوقيت المحلي) من 23 أغسطس الجاري حالة أعلى إنذار بسبب خطر اندلاع حرائق طبيعية في جزر إيرو وبالما وغوميرا وتينيريفه وغران كاناريا".

وتم إعلان هذا الإنذار بعد يوم واحد من إعلان السلطات المحلية بلوغها استقرارا في الوضع حول الحرائق الطبيعية التي تشتعل في جزيرة غران كاناريا وتبلغ مساحتها 12 ألف هكتار. وأشارت هيئة الإنقاذ في المنطقة إلى أنها لم تنجح في السيطرة على النيران.

وكتبت حكومة جزر الكناري على موقعها أن 9,8 ألف شخص تمكنوا من العودة إلى منازلهم بحلول مساء أمس الخميس.

وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا عن إجلاء 10 آلاف شخص من المناطق المنكوبة.

المصدر: نوفوستي