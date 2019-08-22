نيجيريا.. 17 قتيلا جراء تصادم حافلة وشاحنة

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم جراء تصادم حافلة ركاب وسيارة شحن كبيرة في غرب نيجيريا، حسبما أوردت صحيفة Vanguard المحلية.

وقالت الصحيفة إن الحادث الذي خلف أيضا جريحين، وقع في نهار الخميس في ولاية كوارة، حيث تصادمت حافلة ركاب صغيرة بسيارة شحن كبيرة.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تسبب في التصادم تجاوز السائقين السرعة المسموح بها.

المصدر: نوفوستي