قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه لا يرفض ولا يستبعد ضم أفيغدور ليبرمان، إلى حكومته المقبلة، رغم الخصومة الشديدة بينهما منذ الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.

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وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس، أنه قي أثناء زيارته لأوكرانيا بداية هذا الأسبوع، قال نتنياهو خلال محادثة مغلقة، إنه لا يرفض ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، كشريك في حكومة مقبلة قد يشكلها في حال فوزه بانتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 سبتمبر المقبل.

وكان ليبرمان قال مؤخرا في جلسة مغلقة وفق الإذاعة، إنه لا يرفض الآن أيضا الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو، رغم الانتقادات الشديدة التي وجهها للأخير، شرط أن تكون حكومة وحدة بمشاركة حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس.

ولفتت الإذاعة إلى أن نتنياهو وليبرمان سيواصلان التهجمات المتبادلة بينهما حتى يوم انتخابات الكنيست، لكنهما سيبقيان احتمال التعاون بينهما بعد الانتخابات مفتوحا.

يذكر أن ليبرمان كان قد استقال من منصب وزير الدفاع عشية الانتخابات الماضية، بعد خلاف مع نتنياهو على كيفية التعامل مع ملف قطاع غزة. وبعد الانتخابات، اشترط ليبرمان دخوله الحكومة بسن قانون تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين المتشددين)، الذي ترفضه أحزاب الحريديم بشكل قاطع.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية