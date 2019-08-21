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الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة.. وإطلاق صاروخ آخر من القطاع

أخبار العالم العربي

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة.. وإطلاق صاروخ آخر من القطاع
Reuters SUHAIB SALEM
صورة من الأرشيف
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أفاد مراسلنا بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع البحرية التابع للفصائل الفلسطينية غرب غزة عقب إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وجاء في تغريدة نشرها الجيش الإسرائيلي في حسابه الرسمي على "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وجهنا ضربات إلى عدد من الأهداف العسكرية في منشأة بحرية تابعة لـ (حماس) بشمال قطاع غزة".

الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة.. وإطلاق صاروخ آخر من القطاع

وأضاف: "سنواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ونعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل

وعقب الغارات الإسرائيلية، وردت أنباء عن إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل. وحسب التقارير الإعلامية، فقد سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة في أشكول، دون وقوع إصابات أو أضرار. وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة ناحال عوز بغلاف غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وأضاف أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بأي أضرار أو إصابات.

المصدر: RT، وكالات

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