الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع في غزة.. وإطلاق صاروخ آخر من القطاع

أفاد مراسلنا بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقع البحرية التابع للفصائل الفلسطينية غرب غزة عقب إطلاق صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وجاء في تغريدة نشرها الجيش الإسرائيلي في حسابه الرسمي على "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "ردا على إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وجهنا ضربات إلى عدد من الأهداف العسكرية في منشأة بحرية تابعة لـ (حماس) بشمال قطاع غزة".

وأضاف: "سنواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل ونعتبر حماس مسؤولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

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وعقب الغارات الإسرائيلية، وردت أنباء عن إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل. وحسب التقارير الإعلامية، فقد سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة في أشكول، دون وقوع إصابات أو أضرار. وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة ناحال عوز بغلاف غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة. وأضاف أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب بأي أضرار أو إصابات.

المصدر: RT، وكالات