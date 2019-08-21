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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن القذيفة سقطت بالقرب من الحدود، دون أن تشكل أي خطر على السكان.

وأشار الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه الصاروخ الخامس الذي يطلق من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام الستة الأخيرة.

المصدر: RT، وسائل إعلام إسرائيلية

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