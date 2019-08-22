وزير الدفاع الأمريكي: لا أثق بكيم جونغ أون

أعرب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، عن عدم ثقته بزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

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وقال إسبر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال يتعلق بمدى ثقته، بكيم جونغ أون، قال: "لا أثق به"​​​.

وأوضح الوزير، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتفاق يمكن التحقق منه مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي.

ولدى سؤاله عما إذا كان كيم جونغ أون، سيوافق على نزع السلاح ، أجاب إسبر: " الخبراء سيخبرونكم، لكن على الأرجح لا، لكن دعونا نرى!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد قمتين مع كيم جونغ أون، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاقات ملموسة بشأن مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات