أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية اليوم السبت أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف مجددا على اختبار "سلاح جديد"، هو سادس اختبار صاروخي لكوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة.

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وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن نتائج التجارب كانت "مثالية"، وساعدت على "تعزيز الثقة بشكل أكبر في نظام الأسلحة هذا".

وأشارت الوكالة إلى أن "قذائف "جوتشي" (العقيدة الكورية الشمالية) أطلقت في حضور القائد الأعلى".

وجاء تقرير وكالة الأنباء الشمالية بعد وصف بيونغ يانغ للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن بـ"الوقح" لأنه أمل في استئناف المحادثات بين الكوريتين فيما كان يواصل المناورات العسكرية السنوية مع واشنطن.

ولطالما نددت بيونغ يانغ بالمناورات الأمريكية الكورية الجنوبية، حيث كانت تمتنع عن تنفيذ التجارب خلال هذه المناورات.

وقال مسؤولون عسكريون في سيئول إن بيونغ يانغ أطلقت أمس الجمعة صاروخين بالستيين قصيري المدى حلقا لنحو 230 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

المصدر: "أ ف ب"