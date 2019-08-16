"يونهاب" تكشف تفاصيل تجربة بيونغ يانغ الصاروخية

كشفت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن تجربة جارتها الشمالية الصاروخية اليوم الجمعة، أجريت في منطقة مختلفة عن المرات السابقة، وجاءت لاختبار أنواع جديدة من الصواريخ.

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وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي رصد "قذيفتين مجهولتي النوع" أطلقتهما بيونغ يانغ، بالقرب من بلدة تونغ تشون بإقليم كانغ وون، والتي تبعد نحو 50 كم من شمال الخط العسكري الفاصل".

وقالت وكالة "يونهاب" إنه "من النادر أن تقوم كوريا الشمالية بعملية إطلاق من هذه المنطقة تحديدا".

ونقلت عن خبراء قولهم إن "تجربة اليوم تعتبر اختبارا لواحد من مجموعة الأسلحة الثلاثة الجديدة، وهي صاروخ KN-23، أو صاروخ موجه متعدد الإطلاق من العيار الثقيل مطور حديثا، أو صاروخ تكتيكي جديد أرض-أرض".

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن القذيفتين حلقتا مسافة 230 كم على ارتفاع 30 كم بسرعة قصوى بلغت 6.1 ماخ.

وأفادت الهيئة بأن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مشتركا للقذيفتين للكشف عن المزيد من المعلومات حولهما.

ومن الجدير ذكره، أن التجربة الصاروخية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، هي السادسة في غضون 3 أسابيع وتأتي بعد 10 أيام من آخر تجربة، وهي الثامنة خلال العام الجاري.

المصدر: "يونهاب"