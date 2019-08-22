ألمانية أنقذت مهاجرين ترفض وساما باريسيا وتتهم المدينة بالنفاق

رفضت قائدة ألمانية لسفن أنقذت حياة مئات المهاجرين في البحر المتوسط، أرفع جائزة مدنية في باريس، متهمة المدينة بالنفاق في معاملة المهاجرين.

وقالت القائدة، بيا كليمب، في بيان وجهته إلى رئيسة بلدية باريس، آن هيدالجو، أمس الأربعاء: "لا نحتاج إلى سلطات تقرر من هو ‭‭‬‬‬‬البطل‭‭و ‬‬‬‬من هو غير الشرعي".

وأضافت: "تريدين أن تمنحيني وساما.. لأن أطقمنا تعمل على إنقاذ المهاجرين من ظروف صعبة بشكل يومي".

وتابعت: "وفي نفس الوقت تسرق شرطتك بطانيات من أشخاص تجبرينهم على العيش في الشوارع، بينما تقمعين الاحتجاجات وتجرمين الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس مدينة باريس إن المسؤولين سيكونوا على اتصال بكليمب. وأضاف: "مدينة باريس مستعدة بالكامل لدعم اللاجئين وإيوائهم وضمان احترام إنسانيتهم بكرامة".

ومنحت مدينة باريس، كليمب، وزميلتها، كارولا راكيتي، وسام العرفان الفرنسي في يوليو الماضي لشجاعتهما المتكررة في إنقاذ المهاجرين، رغم جهود السلطات الإيطالية لمنعهما من أداء عملهما الإنساني هذا.

المصدر: رويترز