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شاهد.. "أدريان دريا" تبحر قبالة شواطئ الجزائر

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Reuters Jon Nazca
ناقلة النفط الإيراني "أدريان دريا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mah9

تواصل ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا 1" إبحارها في المتوسط منذ أن أفرجت عنها يوم الجمعة الماضي سلطات جبل طارق.

ويظهر موقع vesselfinder لتتبع السفن والناقلات، أن "أدريان دريا" موجودة حاليا قبالة شواطئ الجزائر، حيث من المقرر أن تصل إلى ميناء كالاماتا في اليونان بحلول الـ26 من أغسطس الجاري.

ومن خلال هذا الرابط، بإمكانكم تتبع حركة الناقلة لحظة بلحظة، ورصد مسارها.

المصدر: vesselfinder

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