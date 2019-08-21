ظريف: على أوروبا الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق النووي

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية، بالامتثال لالتزامات خطة العمل الشاملة للاتفاق النووي، التي أخذتها على عاتقها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.

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وقال ظريف اليوم الأربعاء متحدثا في معهد ستوكهولم لبحوث السلام إن "هذه الالتزامات تشمل شراء النفط من إيران وتوريد السلع إليها"​​​، مشيرا إلى أنه "لم يتم الوفاء بأي من هذه الالتزامات".

وأعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018، انسحابها من اتفاق إيران النووي الموقع عام 2015، وفرض عقوبات صارمة ضد إيران، طالت مؤخرا المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، ووزير الخارجية ظريف.

وفي ذكرى مرور عام على الانسحاب الأمريكي، أعلنت إيران خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وتجاوزت سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوغرام في المرحلة الأولى، كما رفعت نسبة التخصيب إلى 4.5% في المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها، مهددة بمزيد من التدابير في المرحلة الثالثة.

المصدر: "رويترز"+ وكالات