التلفزيون الإيراني: تعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر
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أفاد التلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء بتعطل ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر.
وقال مدير الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، إن ناقلة نفط تعود لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وتحمل اسم HELM، قد تعطلت صباح أمس الثلاثاء على بعد 100 ميل من ميناء ينبع السعودي في البحر الأحمر.
وذكر التلفزيون الإيراني أن الفنيين يعملون في الوقت الراهن على إصلاح العطل الذي أصاب الناقلة.
يتبع..
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