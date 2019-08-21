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وسائل إعلام إيرانية: الناقلة "أدريان داريا" ستكون برعاية الحرس الثوري

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وسائل إعلام إيرانية: الناقلة
Reuters Jon Nazca
الناقلة "أدريان دريا"
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أفادت وكالة "إيلنا" الإيرانية شبه الحكومية، بأن ناقلة النفط "أدريان داريا" (غريس1) الموجودة حاليا في مياه المتوسط، ستكون تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني.

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وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء إن الناقلة "أدريان دريا" ليست بحاجة إلى مواكبة.

ويأتي إعلان الحرس الثوري بعدما توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" من تسليم النفط إلى سوريا لأن ذلك انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وفي تطورات السجال بين واشنطن وطهران، أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون اليوم عن موافقة بلاده على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من "تهديدات" إيران في مضيق هرمز.

المصدر: "إيلنا"

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