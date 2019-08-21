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تصريح مثير بشأن رفات الجندي الذي استعادته إسرائيل من سوريا

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تصريح مثير بشأن رفات الجندي الذي استعادته إسرائيل من سوريا
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في تصريح مثير ولافت، قال مسؤول رفيع في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، إن إسرائيل لم تستلم كامل رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان مدفونا في مخيم اليرموك بسوريا.

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وشدد جبريل في هذا السياق على أن موضوع رفات الجندي الإسرائيلي أمني بامتياز، لكنه أعلن أن إسرائيل تسلمت "نصف رفات" الجندي زخريا باومل، موضحا أن ما تم تسليمه هو عبارة عن "الجزء العلوي من الصدر إلى الجمجمة باستثناء الفك السفلي فيما بقي الجزء السفلي في وضع جيد في مكان آخر في سوريا".

ولتأكيد ما ذهب إليه، تحدى جبريل القيادة الإسرائيلية أن تنفيه أو تأتي بما يخالفه، لافتا إلى أن انكشاف مثل هذه المسألة "سيشكل أزمة داخل إسرائيل وسيتساءل الرأي العام كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر".

من جهة أخرى، رأى المسؤول الأمني والعسكري في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أن ما وصفه بـ"خروج الجثامين الإسرائيلية من سوريا يجب أن يتم في مقابل خروج أبطال من الأسرى الفلسطينيين والسوريين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

المصدر: "الميادين"

 

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