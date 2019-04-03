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إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان

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إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان
AFP JALAA MAREY
الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة رفات الجندي زخريا باومل، الذي فقد في "معركة السلطان يعقوب" في جنوب لبنان، بين الجيشين الإسرائيلي، والسوري مدعوما بالفصائل الفلسطينية عام 1982.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "قائد هيئة القوى البشرية في الجيش، موتي ألموز، أطلع عائلة باومل، على التشخيص الأول لرفات ابنها زخريا، عقب نقله إلى إسرائيل قبل عدة أيام".

وأضاف البيان، أن "نقل الرفات إلى إسرائيل، جاء بعد جهود استمرت عدة سنوات من قبل هيئة الاستخبارات، شملت نشاطات عملياتية مختلفة، للعثور على مفقودي المعركة، والتي وصلت إلى ذروتها في سلسلة نشاطات لإعادة رفات الجندي الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة".

وأعرب الجيش الإسرائيلي، عن التزامه بـ"مواصلة الجهود، للعثور على جميع مفقودي الجيش".

المصدر: وكالات

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