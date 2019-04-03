إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي قتل عام 1982 في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة رفات الجندي زخريا باومل، الذي فقد في "معركة السلطان يعقوب" في جنوب لبنان، بين الجيشين الإسرائيلي، والسوري مدعوما بالفصائل الفلسطينية عام 1982.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن "قائد هيئة القوى البشرية في الجيش، موتي ألموز، أطلع عائلة باومل، على التشخيص الأول لرفات ابنها زخريا، عقب نقله إلى إسرائيل قبل عدة أيام".

#عاجل التزام لا رجعة فيه. العريف #زخاريا_باومل رحمه الله من مفقودي المعركة في #السلطان_يعقوب عاد الى البلاد بعد ٣٧ عام حيث وصلت جثته الى #إسرائيل قبل عدة أيام خلال عملية سرية بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية pic.twitter.com/BDU8I6abT9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 3, 2019

Missing soldier's body was transferred via an unnamed third country in an operation by Israeli intelligence agencies, the army saidhttps://t.co/ieNHWoof0o — Haaretz.com (@haaretzcom) April 3, 2019

وأضاف البيان، أن "نقل الرفات إلى إسرائيل، جاء بعد جهود استمرت عدة سنوات من قبل هيئة الاستخبارات، شملت نشاطات عملياتية مختلفة، للعثور على مفقودي المعركة، والتي وصلت إلى ذروتها في سلسلة نشاطات لإعادة رفات الجندي الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة".

وأعرب الجيش الإسرائيلي، عن التزامه بـ"مواصلة الجهود، للعثور على جميع مفقودي الجيش".

المصدر: وكالات