مقاتلات سويسرية تحلق قرب طائرة الوفد المرافق لبوتين

رافقت مقاتلتان تابعتان لسلاح الجو السويسري، لعدة دقائق فوق سماء جنيف، طائرة الوفد المرافق للرئيس، فلاديمير بوتين المتوجهة إلى فرنسا.

وحملت الطائرة أيضا على متنها، مجموعة الصحفيين العاملة في الكرملين.

Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

ومن المقرر أن تستمر زيارة بوتين لفرنسا يوما واحدا، سيعقد خلالها الرئيس الروسي جلسة عمل وعشاء مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وسيتم خلال ذلك التطرق إلى أهم القضايا الدولية، لا سيما تلك التي ستعرض على قمة قادة الدول الصناعية السبع المقبلة وعلى رأسها أزمة أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، والأزمة السورية، إلى جانب الأوضاع في ليبيا ومنطقة الخليج.

المصدر: نوفوستي