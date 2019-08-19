اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من محبي الحيوانات أثناء تجمعهم أمام مبنى بلدية طهران احتجاجا على "القتل الممنهج" لكلاب الشوارع في العاصمة الإيرانية وباقي مدن البلاد.

وذكرت وكالة "أنباء فارس" شبه الرسمية، أن عددا من المحتجين اشتبكوا مع رجال الأمن، الأمر الذي أدى إلى اعتقالهم، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الأوضاع في محيط بلدية طهران.

وفرضت السلطات المحلية في العاصمة الإيرانية منذ يناير الماضي، حظرا على المواطنين يمنع التجول برفقة الكلاب في الأماكن العامة، ضمن حملة رسمية لإثناء المواطنين عن اقتناء الكلاب.

اعتقالات في أوساط المدافعين عن الكلاب في طهران

اعتقلت السلطات الإيرانية عددا من محبي الحيوانات أثناء تجمعهم أمام مبنى بلدية طهران احتجاجا على "القتل الممنهج" لكلاب الشوارع في العاصمة الإيرانية وباقي مدن البلاد.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/B9BAMmA68j — RT Arabic (@RTarabic) August 19, 2019

وجاء الحظر عقب "حادث عض" تعرض له أطفال في إحدى الحدائق العامة شرقي العاصمة.

المصدر: RT