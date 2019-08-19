أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الاثنين أنها عزلت 3 رؤساء بلديات في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد موالين لأحزاب كردية، بعد تحقيقات متعلقة بالإرهاب.

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وقالت الوزارة إن رؤساء البلديات الثلاثة متهمون بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك العضوية في منظمة إرهابية ونشر الدعاية لجماعة إرهابية.

وطردت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 2016 بسبب الاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، واستبدلتهم بمسؤولين من الحكومة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر قبل الانتخابات المحلية في مارس، من إمكان طرد رؤساء البلديات من الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد مرة أخرى إذا تبين أن لهم صلات بمتشددين مثل أسلافهم.

ويتهم أردوغان حزب الشعب الديمقراطي بصلاته بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية"، فيما ينفي حزب الشعب الديمقراطي هذه الروابط.

المصدر: "رويترز"